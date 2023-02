Caivano, tragedia sfiorata: lamiere si staccano dal tetto e precipitano in strada

Tragedia sfiorata a Caivano. Le forti raffiche di vento hanno causato il distacco di alcune grosse lamiere di copertura del tetto di un edificio, che sono precipitate in strada sul centralissimo Corso Umberto, mentre altre lastre sono cadute all’interno del palazzo, all’altezza dell’ex negozio Ominarredo.

Per fortuna al momento della caduta delle pesanti lamiere non si trovava nessun passante e neanche automobilisti. Soltanto tanta paura per i residenti, che sentendo il gran botto si sono precipitati in strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia urbana per mettere in sicurezza la trafficata arteria e per verificare le condizioni del tetto dell’immobile.