Caivano, trovato morto un uomo di circa 65 anni

Un uomo, U.F. di circa 65 anni, è stato trovato morto presso la sua abitazione di Caivano, in via Capogrosso, a poche centinaia di metri dal Palazzo Municipale.

Da qualche sera, precisamente da sabato scorso, gli amici non lo avevano più visto al solito ritrovo: un bar sul centralissimo Corso Umberto.

Dunque è scattato l'allarme anche dei familiari, che, non avendo più sue notizie da un paio di giorni, si sono insospettiti ed hanno subito allarmato i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche un’ambulanza, i carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del capitano Antonio Maria Cavallo, ed i caschi bianchi, coordinati dal comandante Espedito Giglio.

Poi la macabra scoperta. L’uomo, ex operaio, che viveva da solo in un’abitazione al primo piano, era già privo di vita ed i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

In corso le indagini dei militari dell'Arma per accertare la causa della morte, provocata, verosimilmente, da un improvviso malore.