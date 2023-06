Caivano, uomo di 61 anni trovato morto nella sua abitazione

Ancora un dramma della solitudine. A Caivano un uomo di 61 anni, Michele F., è stato trovato morto nella sua abitazione di via Atellana, dove viveva da solo.

Il cadavere è stato rivenuto dai carabinieri della locale Compagnia, agli ordini del capitano Antonio Maria Cavallo, che si sono portati immediatamente sul posto in seguito alla segnalazione dei vicini di casa, allertati perché non vedevano Michele da alcuni giorni e per gli strani odori che provenivano dalla porta d’ingresso.

I militari dell’Arma, che hanno forzato la porta, si sono trovati così di fronte alla macabra scoperta.

La morte dell'uomo potrebbe risalire già ai giorni precedenti.

Michele F. era molto conosciuto nel rione, anche per la sua professione di pittore. “Dipingeva con tanta passione - e si occupava spesso di restauri nelle chiese ed in luoghi sacri. Era una persona davvero buona e disponibile, ma molto riservato”.

Sul triste episodio sono già in atto le indagini e nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia per chiarire la causa del decesso.

L’uomo potrebbe, verosimilmente, essere caduto a terra per un malore senza più rialzarsi.