Sventola il tricolore tra le mani dei piccoli cittadini di Caivano per celebrare la prima Giornata del gioco. Questa mattina, il Ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha inaugurato la villa comunale in località Pascarola. Nelle attività, che si ineriscono nel quadro di rilancio della città, sono stati coinvolti circa 2mila alunni dei quattro istituti comprensivi di Caivano: Cilea-Mameli, De Gasperi, Milani e Parco Verde.

Il Ministro Zangrillo ha manifestato la sua soddisfazione: «Meno di un anno fa abbiamo deciso di intervenire su Caivano, su questo territorio, per recuperare la presenza dello Stato in un’area violentata dalla criminalità organizzata. Abbiamo cominciato a lavorare. Diversi Ministeri si sono adoperati e sono estremamente soddisfatto perché la politica ha fatto quello che deve fare la politica. Abbiamo fatto accadere le cose. Siamo passati dalle intenzioni, alle idee, alla progettazione e alla realizzazione».

Le nuove generazioni rappresentano la chiave di volta: «Stiamo accompagnando questa comunità a un recupero totale da parte dello Stato. Altra cosa veramente straordinaria è stata questa volontà di avviare questo percorso di recupero coinvolgendo le nuove generazioni. Abbiamo avviato il Consiglio dei bambini e delle bambini, che a marzo di quest’anno si è riunito una prima volta. Vogliamo che i bambini siano protagonisti della rinascita di Caivano, perché poi saranno la nuova classe dirigente. I bambini hanno deliberato il recupero di questa villa e, poi, la Giornata del Gioco in cui celebriamo la volontà e la capacità di stare insieme, di essere uniti e di pensare al proprio futuro con fiducia».

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha aggiunto: «Un pezzo importante oggi, perché quando ci sono i bambini, i ragazzi c’è la speranza. L’impegno del Governo è un impegno fattivo, propositivo di cui anche oggi c’è una vera testimonianza con tanti luoghi di socializzazioni che vengono restituiti. La comunità sta acquisendo sempre maggior fiducia nei confronti dello Stato e del Governo, perché Caivano possa diventare uno specchio del vivere bene, di ciò che non è stato in alcune parti soltanto».

Novità anche nella macchina amministrativa

Riguardo alla macchina amministrativa, il Ministro Zangrillo ha annunciato: «Abbiamo progettato un intervento di rafforzamento della capacità amministrativa. Abbiamo bandito un concorso che in tre mesi ha reso disponibili 31 persone nel Comune di Caivano. Insieme al commissario governativo e ai commissari straordinari, abbiamo recuperato spazio per inserire ulteriore 17 persone e bandiremo un concorso molto presto. Lavorando sui fondi Ue, stiamo partecipando a un concorso per recuperare risorse e per avere, senza ulteriori oneri a carico dell’amministrazione di Caivano, spazio per altre 11 persone da inserire: architetti, ingegneri».