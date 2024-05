Caivano, lo Zecchino d'Oro incontra il Piccolo Coro: «Due giorni di musica e pace»

«Sabato e domenica scorsi abbiamo trascorso due bellissime giornate di musica a Caivano: tantissimi bambini e bambine hanno partecipato alle audizioni per comporre il nuovo Piccolo Coro di Caivano». È il racconto pubblicato sulle pagine social dello Zecchino d'Oro.

«Al progetto, promosso dal ministero della Cultura in collaborazione con Antoniano onlus - Opere Francescane, teniamo molto perché abbiamo imparato, in oltre 60 anni del Piccolo Coro dell'Antoniano, quanto la musica e il canto corale possano fare per la crescita felice dei più piccoli.

Il Piccolo Coro di Caivano, con i tanti altri cori della Galassia dell'Antoniano, porterà in giro la buona musica, l'allegria e i valori delle canzoni dello Zecchino d'Oro. Sarà anch'esso testimone di pace e di fratellanza, promuovendo la bellezza e i diritti dell'infanzia», si sottolinea.

«Questo evento è stato possibile anche grazie alla preziosa collaborazione del commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionale al territorio del Comune di Caivano Fabio Ciciliano e a tutto il suo staff, e al supporto della polizia locale di Caivano», si legge infine nel post.