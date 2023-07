Caldo e rifiuti non raccolti: ad Arzano scatta l'emergenza igienico-sanitaria

Emergenza igienico-sanitaria ad Arzano: da qualche giorno l’ennesimo braccio di ferro per motivi contrattuali tra lavoratori e consorzio Gema, la società che gestisce il servizio rifiuti in città, ha determinato forti criticità nella raccolta che hanno mandato in tilt tutto il ciclo della differenziata. Notevoli i disagi per gli abitanti. Cumuli di rifiuti lasciati marcire al sole bloccano marciapiedi e ostruiscono strade, emanando lezzi nauseabondi che costringono i cittadini, nonostante il caldo, a rimanere con porte e finestre chiuse. “E’ un disastro e i numeri parlano chiaro – dice Salvatore Borreale, consigliere comunale di minoranza – La raccolta differenziata è intorno al 36 per cento: ai limiti storici per una città dove ci sono amministratori che denotano mancanza di capacità gestionale oltre che di programmazione e progettazione di un servizio pubblico essenziale”.

La sindaca Aruta, attraverso i social, fa il punto della situazione: “A fronte di tale disservizio ed al mancato rispetto del capitolato speciale d’appalto e degli atti contrattuali, non sono state sufficienti finora le continue diffide ad adempiere e le penali applicate.

I mancati accordi tra le rivendicazioni dei lavoratori e la società che ha in affidamento il servizio vengono di fatto scaricate sui cittadini: da giorni l’amministrazione comunale sta lavorando con prefettura, carabinieri e asl per trovare uno sbocco al problema”. La rappresentanza Cobas dei lavoratori, intanto, non ci sta: “La verità è che manca la volontà di educare la cittadinanza al rispetto delle regole: siamo passati dal 68 per cento ad appena il 36 di differenziata a fronte di un senso di responsabilità e di dedizione al lavoro che negli anni è andato progressivamente aumentando da parte dei dipendenti Gema”.

Intanto, il costo del servizio grava sulle casse comunali per circa sette milioni di euro. Invece, la riscossione della relativa tassa rifiuti, la cosiddetta Tari, non supera i due milioni con un deficit di cinque milioni che va a confluire nel capitolo di bilancio dei residui attivi della Tari che a dicembre 2022 ammontava a circa 27 milioni. “Un’enormità che forse non verrà mai riscossa - continua Borreale – I servizi pubblici hanno la necessità di essere gestiti e organizzati, non è possibile scaricare la colpa dei disservizi, come dicono i colleghi della maggioranza, sui cittadini incivili. La verità è che i residenti non sono un soggetto attivo nel processo di produzione e raccolta rifiuti. In ogni caso, ora bisogna correre ai ripari: con l’avanzare del caldo bisognerà intervenire quanto prima. Se non ci sarà soluzione, la giunta Aruta si renderebbe responsabile di gravi danni ambientali e sanitari che impatterebbero negativamente sulla salute dei cittadini e sull’economia di un territorio già martoriato”. Le periferie soffrono di più ma anche il centro cittadino è coperto da sacchetti di rifiuti: via Sette Re e via Annunziata al momento sono tra le aree che sembrano presentare maggiori criticità.