Calvizzano, sindaco minacciato di morte in strada: denunciato l'aggressore

Minacciato di morte in strada da un cittadino, il sindaco Giacomo Pirozzi accusa un malore. Il primo cittadino del comune a nord di Napoli da circa un anno - come denunciato ai carabinieri della locale stazione - sarebbe vittima di stalking e atti intimidatori da parte di un 50enne, già denunciato in passato.

Anche oggi Pirozzi è stato avvicinato dall’uomo, che lo ha prima affiancato con la moto, poi lo ha insultato pesantemente e infine - secondo il racconto del sindaco - avrebbe tentato di farlo cadere minacciandolo di morte.

Dopo la tentata aggressione, Pirozzi - colpito da forte tachicardia - si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano per farsi sottoporre agli esami del caso. Non è la prima volta che Pirozzi subisce le invettive del 50enne, che lo avrebbe apostrofato in malo modo anche sui social. L'uomo è già destinatario di alcune denunce. I motivi dell'aggressione non sono ancora chiari.