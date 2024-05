Calvizzano, vandali in azione: distrutta la statua dedicata a Maradona

Vandali in azione nella villa Cerullo, restaurata di recente e interamente dedicata ai protagonisti della storia azzurra. Ignoti hanno distrutto la statua in ricordo di Diego Maradona. La testa è stata divelta.

La vicenda, l'ennesimo atto di vandalismo che si consuma sul territorio, è stata denunciata agli agenti della polizia municipale.

La villa era stata inaugurata un anno fa, alla presenza di vecchie glorie del Napoli, tra cui Ruud Krol.

«Che vergogna. È terribile - sottolinea il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi - A volte ci vogliono anni per completare dei lavori pubblici e a causa di qualche teppistello, frustrato e senza alcuna ambizione, ci vuole poco per buttare all’aria tutto il lavoro fatto. Mi chiedo cosa si provi a deturpare in questo modo i beni pubblici? Questa gentaglia, per il semplice gusto di danneggiare ogni cosa, colpisce ciò che è di tutti».