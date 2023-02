«La mia vita finirà su un camion e io morirò felice»: lo ripeteva sempre Giovanni Gaito, l’autotrasportatore di 40 anni di Saviano il cui viaggio si è fermato per sempre l’altra sera sull’autostrada A1, lungo la Roma-Napoli in direzione Sud, all’altezza del tratto che separa i due caselli di Ceprano e Frosinone.

Una profezia, chissà se davvero un auspicio o un refrain scaramantico, per l’uomo che si era fatto tatuare sul braccio la scritta “Fast and Furious”, ispirato dalla serie tv il cui protagonista si era infiltrato in una banda che assaliva e rapinava camion per riuscire a sostenere gli ingenti costi delle corse clandestine cui era dedito. Giovanni stava trasportando ossigeno ed è stato colto da un malore, forse un infarto, mentre rientrava in Campania dopo l’approvvigionamento a Orte. Lavoro che conosceva bene, routine per chi come lui ha macinato chilometri ed esperienza. Sapeva cosa fare, anche in caso di pericolo. Il suo coraggio ha fatto il resto. Giovanni ha tenuto fede alle parole che aveva ripetuto fino a qualche giorno prima alla sua famiglia e ai suoi amici. «Farò parlare di me» e così è stato. Sì, perchè Giovanni, capito che gli stava accadendo qualcosa di grave, non ha pensato a sé, non si è lasciato andare: ha evitato una strage riuscendo, dopo qualche zigzag, a portare il Tir con quel carico altamente infiammabile nella corsia di emergenza. Poi si è accasciato sul volante. È morto da eroe e è questa l’unica consolazione che resta ai suoi cari dai quali non è più tornato.

Le ultime ore della sua breve vita le racconta Katia Iovane, la compagna dalla quale aspettava un figlio. Nascerà a settembre e se sarà un maschio si chiamerà Giovanni, come il suo papà. Renderà meno dura la sofferenza delle sue sorelle, avute da un precedente matrimonio dell’autista di Tir. «Giovanni l’ho sentito per l’ultima volta alle 13,30 di ieri - racconta Katia - mi chiamava in continuazione per essere certo che stessi bene. Era contentissimo della mia gravidanza e sperava in un maschietto. Sarebbe rientrato in serata, gli avevo già preparato la cena: carne e patate al forno. Invece non lo vedrò più». Il corpo senza vita dell’uomo si trova ora nell’obitorio dell’ospedale di Frosinone. La salma è stata liberata dall’autorità giudiziaria e nelle prossime ore potrebbe far ritorno a Saviano, la città che amava tanto e dove tutti lo conoscevano. Martedì era stato lì, con gli amici di sempre per festeggiare di nuovo il Carnevale dopo gli anni bui del Covid. I carri allegorici, il Rione “Sirico”, l’allegria, la baldoria. Nulla che lasciasse presagire quanto poi improvvisamente e bruscamente accaduto.

«Un carnevale intero insieme. Ci siamo divertiti come i vecchi tempi. Non doveva andare così», scrive un amico sulla sua bacheca di Facebook a testimonianza dell’incredulità della comunità. Ed è lì che gli scrive anche Francesca, sua figlia, forse nella disperata illusione di una risposta da parte del papà andato via troppo presto: «Ciao pà, purtroppo il destino ha voluto separarci. Hai lasciato me, Deni e mamma da sole, in qualche modo dovremmo andare avanti, ma sarà dura senza di te. Mi mancheranno le tue urla mentre dicevi di muovermi se no mi lasciavi a piedi e non mi facevi uscire, mi mancheranno le guardate storte che mi facevi quando venivi a sapere di qualche ragazzo. Insomma mi mancherà tutto, mi manchi tu... Sei andato via da eroe e questo non lo dimenticherò mai, ma non dimenticherò mai che il tuo ultimo pensiero, il tuo ultimo messaggio è stato per me».



Dolore straziante e tanta commozione. In giornata anche il messaggio del sindaco, Vincenzo Simonelli: «A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, condividendo il pensiero dell’intera cittadinanza, esprimo sentimenti di profondo cordoglio per la morte di Giovanni, giovane onesto lavoratore, persona perbene, e ne sottolineo il gesto eroico che ha evitato conseguenze inimmaginabili». Parole che nessuno avrebbe mai voluto pronunciare. Le più strazianti le dice Katia, la mamma di quel bimbo che non conoscerà mai suo padre: «Rimarrai sempre il nostro grande eroe, un grande uomo, un grande papà» .