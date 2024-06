Accusato di due estorsioni di camorra, assolto in appello l'imprenditore del latte Adolfo Greco. Ieri pomeriggio i giudici della Corte d'Appello di Napoli hanno assolto Greco, che in primo grado era stato condannato a otto anni di reclusione. Assistito dagli avvocati Vincenzo Maiello e Stefano Montone, Greco era stato coinvolto nel 2018 nella maxi operazione Olimpo contro i vertici di quattro clan di camorra dell'area stabiese e dei Lattari.

Nell'ambito dell'inchiesta, l'Antimafia aveva ricostruito il ruolo di mediatore avuto da Greco in due estorsioni ai danni di altrettanti imprenditori - uno di Agerola e un altro stabiese - suoi amici e spinti a pagare il pizzo in contanti al clan Afeltra di Pimonte e al clan D'Alessandro di Castellammare attraverso un'assunzione. Con il verdetto giunto in secondo grado, però, è stata ribaltata completamente la sentenza del tribunale di Torre Annunziata.

Greco è stato assolto dalle due accuse rispettivamente per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste. Greco in passato era ritenuto molto vicino al super boss Raffaele Cutolo e fu coinvolto nella trattativa per la liberazione di Ciro Cirillo. Assolti anche i Raffaele e Michele Carolei, fratelli dell'allora reggente del clan D'Alessandro Paolo Carolei, entrambi difesi dall'avvocato Francesco Romano. Assoluzione anche per Umberto Cuomo, mentre è stato assolto per alcuni capi d'imputazione con sconto di pena Luigi Di Martino, ex reggente del clan Cesarano. Confermata l'assoluzione per Attilio Di Somma che, assistito dall'avvocato Francesco Schettino, era l'unico imputato già assolto in primo grado.

Tra 90 giorni si conosceranno le motivazioni che hanno spinto i giudici a cancellare le condanne per i principali imputati, con sentenze per i presunti complici già passate in giudicato e scontate in via definitiva, su tutte quella per Teresa Martone, vedova del capoclan Michele D'Alessandro e madre, tra gli altri, di Vincenzo D'Alessandro, arrestato nuovamente la scorsa settimana, stavolta come presunto mandante di alcuni omicidi, tra cui quello del consigliere comunale Gino Tommasino.