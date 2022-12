Per amore del mio popolo è il titolo di una lettera che don Giuseppe Diana, parroco di Casal di Principe, ucciso 28 anni fa dalla camorra nella sagrestia della sua chiesa, scrisse in prossimità del Natale del 1991, ottenendo la sottoscrizione di tutte le parrocchie della zona, e trasformandola in un vero manifesto contro i clan. Un fatto clamoroso, inedito, per chi vedeva sui territori una Chiesa a volte silenziosa e ripiegata. Ma forse non tutti sanno che quella frase era ispirata a un documento pastorale dei vescovi della Campania intitolato Per amore del mio popolo non tacerò, elaborato e pubblicato nel 1982. Esattamente 40 anni fa. E proprio per il quarantennale di quella pubblicazione, la Conferenza episcopale campana, guidata dal vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, ha voluto organizzare un convegno, che si terrà domani, alle 10, ad Aversa, presso l'Aula magna del Dipartimento di Ingegneria dell'Università Luigi Vanvitelli. Sarà proprio monsignor Di Donna ad aprire i lavori, che continueranno con l'intervento del caporedattore de Il Mattino, Pietro Perone, autore di un libro su don Riboldi e sulla storia del movimento studentesco anticamorra degli anni Ottanta, in qualche modo collegato a quel documento pastorale, e del procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo. Previsti anche interventi della Consulta della pastorale universitaria della Diocesi di Aversa, ad opera di Angelo Cirillo, mentre saranno presenti il rettore dell'Università Vanvitelli, Giovanni Francesco Nicoletti, e il sindaco di Aversa, Alfonso Golia.

Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, dice il profeta Isaia nella Bibblia. E da lì partì l'Episcopato campano, il 29 giugno del 1982, richiamandosi al suo popolo e alla necessità che la Chiesa facesse sentire la sua voce contro i clan. «Era un periodo complesso - ha ricordato il vescovo Di Donna, pochi giorni fa a Napoli, presentando proprio il libro di Perone - Si usciva dal terremoto del 1980, arrivarono molti fondi pubblici e la camorra fece un salto organizzativo. Si fece impresa. Alzò il livello della sua presenza». In quel clima, vescovi come don Antonio Riboldi, decisero di portare il loro abito talare alla testa di una mobilitazione contro la camorra. Il documento dei vescovi campani arrivò dopo un seminario a Maiori promosso dalla Caritas regionale, con don Elvio Damoli. Centinaia di delitti ogni anno, morti per le strade, una strage silenziosa che lasciava sgomenti. Non si poteva restare in silenzio. Il documento analizza l'azione della camorra, ne indica la natura in una forma di terrorismo che incute paura, impone le sue leggi, tenta diventare endemica, fa anche una coraggiosa autocritica pastolare e propone una mobilitazione delle coscienze. Demitizzare - dicono i vescovi - isolare la camorra, educare incessantemente alla verità e alla giustizia. Un documento dirompente, che però viene quasi assorbito dal muro di gomma di quella società per un verso distratta e per un altro verso troppo compromessa. Risposero, però, gli studenti di Acerra che con don Riboldi organizzarono un movimento che radunò migliaia di ragazzi e fece parlare tutto il Paese. Anche quello si spense lentamente, dentro contraddizioni e paludi sociali, che poi hanno condotto fin qui. «In quegli anni - ha ricordato monsignor Di Donna - io allestivo un piccolo giornale, diffuso tra le parrocchie. Decidemmo di pubblicare per intero quel documento. Anni dopo ho saputo, non senza commozione, che una copia di quel giornalino che io facevo fu trovata tra le carte di don Peppino Diana. Era sottolineato in più punti. Probabile che fu proprio la nostra pubblicazione a fargli conoscere le parole dei vescovi, che lo ispirarono. Negli anni Ottanta si disse che la camorra aveva in mente di uccidere don Riboldi. Non ci sono stati riscontri di questa voce. Non lo fece. Ma lo fece, anni dopo, con don Peppino». Tornare a parlare oggi, 40 anni dopo, di tutta questa lunga e intrecciata storia, forse, più che una commemorazione, e oltre la necessità di coltivare la memoria, nasce dal bisogno di provare a far brillare di nuovo la scintilla.