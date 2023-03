Campi Flegrei, riapre l'arco Felice Vecchio

E' stato riaperto alla viabilità, questa mattina, l'arco Felice Vecchio, nei Campi Flegrei.

L'antica porta della città di Cuma, una delle opere più suggestive del territorio flegreo, realizzata dall'imperatore Domiziano nel 95 d.C. per consentire il passaggio della via Domitiana, è stata oggetto in questi mesi di attenti lavori di messa in sicurezza.

Soddisfazione da parte del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione che su Facebook scrive: «Riaperto! Avevamo promesso ai cittadini il massimo impegno per far riaprire al traffico Arco Felice Vecchio. Un pezzo di storia millenario, che abbisognava di cure. La porta d’ingresso della nostra città. Ringrazio la Soprintendenza per il gran lavoro svolto, nonostante le poche risorse. Ringrazio il Comune di Pozzuoli e la Città Metropolitana di Napoli per la sinergia istituzionale. Abbiamo fatto il prima possibile per limitare al minimo i disagi per le famiglie e le attività commerciali di Cuma, di Bacoli. Adesso non solo è un luogo più sicuro, ma anche più visibile, più bello».

L'arco Felice, realizzato in opera laterizia e coperto da lastre marmoree, non era soltanto una semplice porta verso Cuma ma anche un vero e proprio arco trionfale.

Per la sua costruzione, fu necessario allargare il preesistente taglio del Monte Grillo, scavato secoli prima dai Greci , consentendo la viabilità, ed assicurando maggiore sicurezza contro frane e smottamenti. L’altezza del monumento raggiungeva i 20 metri, con un passaggio lungo 6. Sulla facciata enormi nicchie, erano destinate ad ospitare statue.