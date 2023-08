Campi Flegrei, task force della guardia costiera nel week end: sequestri e denunce

Task force della Guardia Costiera di Pozzuoli nell'ultimo week end in tutta l'area flegrea. Gli uomini della capitaneria con l'ausilio degli agenti della polizia municipale di Bacoli hanno scoperto l'esercizio abusivo di attività di noleggio di ombrelloni e lettini nei pressi di una spiaggia libera. Dopo i dovuti controlli sono state denunciate due persone, sequestrati 25 lettini e 15 ombrelloni con dieci basi ed elevato un verbale di oltre duemila euro.

Numerosi anche i controlli all'interno del porto di Pozzuoli in considerazione dell'aumento del flusso di turisti in transito verso le isole di Ischia e Procida. Sono stati elevati per questo motivo oltre quindici verbali per sosta vietata. Mentre, nel corso dei controlli agli stabilimenti balneari sono stati emessi due verbali di mille euro ciascuno dopo aver constatato l'assenza in due impianti dei bagnini. Infine, nel controlli eseguiti a mare con le motovedette sono stati sanzionati ben cinque imbarcazioni nella zona di Miseno per navigazione sotto costa.