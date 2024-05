Caos al Molo Beverello di Napoli, la denuncia del presidente Federalberghi Isola di Capri Lorenzo Coppola

Il caso è stato portato all’attenzione delle istituzioni e dei presidenti di categoria dopo che nel weekend quando sulle banchine del molo Beverello è andato in scena il caos poiché erano rimasti a terra senza potersi imbarcare un centinaio di passeggeri diretti a Capri, suscitando una potente reazione e attenzione da parte del presidente di Federalberghi Lorenzo Coppola che ha immediatamente elevato una vibrante protesta attraverso un comunicato inviato a tutte le autorità preposte ed alla cittadinanza. Una nota dove ha dichiarato che “ancora una volta i lavoratori pendolari ed in particolare quelli del settore alberghiero restano bloccati sul porto di Napoli alle prime partenze del mattino senza potersi imbarcare per il mancato accesso agli aliscafi creando un danno notevole per le nostre attività.

All’interno del documento diffuso da Federalberghi viene evidenziato che «le Compagnie di navigazione continuano a non garantire la mobilità ai pendolari che quotidianamente si muovono fra Napoli e Capri sia in andata che in ritorno. La denuncia arriva da Federalberghi Isola di Capri per stigmatizzare l’ennesimo episodio accaduto nello scorso fine settimana quando diversi lavoratori che avrebbero dovuto imbarcarsi sull’aliscafo in partenza alle 7 del mattino, sono rimasti bloccati al molo Beverello senza poter raggiungere l’isola in tempo utile per iniziare il loro turno di lavoro.

Fra questi, anche diversi dipendenti delle strutture alberghiere isolane in possesso di un regolare abbonamento ai quali è stato riferito che non c’era più disponibilità di biglietti per potersi imbarcare».

All’interno del documento-denuncia Federalberghi sottolinea che «le compagnie dovrebbero assicurare la mobilità a residenti e pendolari fra le due destinazioni anche in un periodo dell’anno di forte traffico turistico e poiché si parla di raggiungere un’isola, è evidente che altre possibilità all’infuori dei mezzi di navigazione non ce ne sono. Basterebbe dare la possibilità anche ai pendolari – Coppola - di ritirare i biglietti il giorno prima e probabilmente certe situazioni non si ripeterebbero più come quella accaduta pochi giorni fa. Il presidente di Federalberghi Isola di Capri chiede inoltre “di adottare soluzioni che possano evitare situazioni che vanno ad influenzare anche l’operatività delle attività economiche e lavorative a Capri, comprese quelle degli alberghi in un orario in cui hanno necessità di garantire il pieno servizio agli ospiti».