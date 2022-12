Se sul pienone di Natale si nutriva qualche dubbio, sulle previsioni per il Capodanno gli operatori del turismo concordano al cento per cento: Sorrento sarà sold out. Il settore dell'accoglienza continua a veleggiare sull'onda lunga di un'estate che ha fatto segnare numeri da capogiro. Una eccezionale stagione di ripartenza per un comparto messo a dura prova dalla pandemia.

Ma la Costiera si è fatta trovare pronta nel momento della ripresa, con un'offerta degna della capitale dell'ospitalità del Sud Italia. Ed anche i pacchetti natalizi sono andati a ruba. «Le amministrazioni della penisola sorrentina hanno organizzato eventi di assoluta qualità - conferma il tour operator ed albergatore Gino Acampora -. Manifestazioni all'insegna della tradizione che rappresentano un forte richiamo soprattutto per gli italiani, ma non mancano gli stranieri, perlopiù britannici e statunitensi, hanno scelto il nostro territorio insieme a scandinavi, tedeschi e francesi.

Se il meteo non farà brutti scherzi, ci avviamo verso il tutto esaurito, anche grazie al last minute». In effetti chi arriva in Costiera trova in questi giorni un clima quasi primaverile, con Sorrento decretata città più calda d'Italia nel giorno di Natale. Situazione che non dovrebbe cambiare più di tanto anche nei prossimi giorni. Acampora ha anche posto l'accento sulle iniziative di qualità rivolte a residenti e turisti. Il ventaglio di proposte è particolarmente ricco: mercatini di Natale e villaggi di Santa Claus, presepi artistici in stile Settecento napoletano e ricostruzioni della natività con interi borghi venuti su dal nulla popolati da centinaia di figuranti in carne ed ossa, concerti ed attrazioni per il divertimento dei più piccoli. Senza dimenticare le luci d'autore che illuminano piazze e strade. I Comuni della Costiera hanno pensato a tutto, insomma.



Con il clou previsto tra la sera di San Silvestro e la mattina di Capodanno. A Sorrento, nel pomeriggio della vigilia, alle 18, ci sarà l'accensione del tradizionale «Ciuccio di fuoco». Dalle 23 prenderà il via il countdown per la mezzanotte con musica a gogo. Alla consolle i dj Nando Fruscio e Miguel Verdolva accompagnati dalla voce di Emsi Gallo. Sul palco di piazza Tasso salirà poi la NysBand con il vincitore del talent «The Winner is...» Mr. Sabba, insieme ad Alessandro Crescenzo al piano ed alle tastiere, Federico Palomba Porzio alla batteria, Luca Costanzo al Basso, Alessandro Mormile alle chitarre, e Roberta Andreozzi seconda vocalist. Dopo il brindisi di augurio per il nuovo anno, all'una tutti affacciati dalle terrazze panoramiche che guardano verso il golfo per assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio al porto di Marina Piccola. Poi sarà festa fino all'alba.

«Abbiamo realizzato un cartellone fitto come non mai - evidenzia il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola -. Un'offerta che spazia dalla tradizione al folclore, dalla cultura allo spettacolo. Un occhio particolare è riservato ai bambini con momenti dedicati interamente a loro». Appuntamenti apprezzati da tutti. «Siamo soddisfatti della risposta entusiasta di cittadini e turisti - aggiunge il primo cittadino -. Abbiamo centrato l'obiettivo di creare un clima di accoglienza, di festa e di normalità, dopo anni difficili». Anche a Vico Equense musica protagonista la notte di Capodanno. In piazza Umberto I si ballerà al ritmo dei successi degli anni '79, '80 e '90 con dj set Ivano Petagna, Marco Pesacano e Daniele Decibel Bellini, e la Vikonos web radio. Eventi ai quali quest'anno potrà partecipare senza l'assillo del traffico anche chi arriva dagli altri Comuni della provincia grazie alla novità dei collegamenti della Circumvesuviana garantiti per tutta la giornata di Capodanno. Gettonatissime sono le cene in ristoranti e locali notturni accompagnate da musica live.

«Sorrento è piena di turisti ed anche per il veglione abbiamo tantissime richieste - spiega Francesco Schisano, presidente del Consorzio ristoratori della Costiera -. Veleggiamo verso il tutto esaurito». Ma sarà sempre la raffinata e gustosa cucina tipica della Costiera la vera protagonista. Il costo a persona parte dai 130-150 euro in su, anche tenendo conto degli spettacoli dal vivo che animano la serata.