Capri, lo juventino Alex Sandro sale sul Monte Solaro

Breakfast sul tetto di Capri al lunch bar della Canzone del Cielo, con una vista mozzafiato e l’intera isola ai suoi piedi, per Alex Sandro il difensore delle Juventus e della Nazionale brasiliana, che snobbando l’itinerario classico del tour giornaliero caprese ha voluto recarsi sul punto più alto dell’isola.

A Monte Solaro che raggiunge l’altezza di 589 m, una meta straordinaria che si raggiunge a bordo la storica seggiovia inaugurata nel 1952 che conta ben 159 sediolini che sono stati occupati da personaggi di ogni nazione, reali, uomini di stato, star e calciatori, ultimi tra questi Leonardo Di Caprio e stamattina il campione del football brasiliano Alex Sandro, il monte che lo scorso anno si è aggiudicato il titolo da Trip Advisor del “Travellers’ Choice Award” è quello che “riconosce le attrazioni che offrono continuamente grandi esperienze ai viaggiatori di tutto il mondo.

Dopo il pit stop alla Canzone del Cielo per sorseggiare il caffè tipicamente napoletano il calciatore si è immerso nelle bellezze di Monte Solaro tra rare piante erboree della flora spontanea caprese e ruderi che ancora resistono dai tempi di Augusto e Tiberio. Ed anche in un luogo così isolato non sono mancati alcuni tifosi che riconoscendolo gli hanno chiesto di posare con loro nell’immancabile selfie.