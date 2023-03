Capri, niente personale in alberghi e ristoranti: sos Federalberghi

Capri, grido dall’allarme arriva da Federalberghi, dal presidente Lorenzo Coppola che denuncia il gravissimo problema della carenza di personale addetto al settore del comparto turistico. Alberghi e ristoranti che non hanno mio vissuto questa problematica si trovano in grave difficoltà, proprio in prossimità della stagione turistica.

«Al giorno d'oggi reperire dipendenti stagionali è divenuta operazione impossibile. Tale criticità rappresenta un tema di rilevanza nazionale che a Capri si percepisce in maniera più intensa poiché il bacino di lavoratori disposti a prestare servizio sull'isola è circoscritto». La fuga dal settore turistico probabilmente è dovuta alla mancata erogazione della NASPI 2022. Un caso che ha messo in difficoltà diverse famiglie costrette a dare fondo ai loro risparmi per sostenersi durante i mesi invernali e quindi probabilmente si sono rivolti ad altri mercati di lavoro in settori diversi.

«Trovo inaccettabile, conclude il Presidente di Federalberghi, che siamo arrivati ad aprile e un numero tanto rilevante di lavoratori sia ancora in attesa di ricezione del sussidio di disoccupazione che gli era stato accettato già diversi mesi fa e noi imprenditori turistici, albergatori e ristoratori siamo alla ricerca disperata di professionalità esperte e qualificate».