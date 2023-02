Si è aperto il Carnevalissimo, folla di bambini in maschera nella Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka

Il Carnevalissimo caprese 2023, ha mantenuto l’impegno ed alle ore 11 di stamattina il grande pesante e antico cancello dei giardini della Flora Caprense si sono spalancati per dare il via alla kermesse festaiola dedicata in particolare ai bambini, ai giovani, ma anche agli adulti per i quali il Comune di Capri ha organizzato una serie di eventi.

Il via è stato dedicato ai più piccoli con l’arrivo di Willy Wonka, l’immaginario personaggio uscito dalla penna di Roald Dahl, l’autore britannico che scrisse la Fabbrica di Cioccolato negli anni 60’ e che arrivò sul grande schermo nel decennio successivo per diventare uno dei personaggi più amati dai bambini e nel 2005 Jonny Depp lo portò all’attenzione del grande pubblico rendendolo ancora più famoso. Ed è stato questo il personaggio a cui sono state affidate le chiavi per l’apertura del carnevalissimo, che torna dopo due anni di stop a ripopolare le strade dell’isola nel cuore dell’inverno.

Questa mattina, infatti, non appena si è aperto il cancello che portava alla Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka la fila di bambini, mascherati da Spiderman, Captain America, la Sirenetta, Jack Sparrow, accompagnati dai genitori ha subito preso d’assalto la tendostruttura dove Willy Wonka distribuiva ai piccoli cioccolatini di varie forme, caramelle, dolci e tante golosità raccontando a loro la storia che stavano vivendo. Si è aperta così la manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili, all’infanzia ed al turismo, e collaborano alla kermesse carnevalesca il Forum dei Giovani e l’associazione culturale Arcadia, gli studenti dell’Istituto Axel Munthe che hanno lavorato per creare ed allestire i carri per la sfilata finale e la festa in Piazzetta dove avverranno anche le premiazioni. Sarà stata l’aria mite sicuramente non invernale ed un timido sole che ogni tanto faceva capolinea dalle nuvole, l’intera mattinata ha riempito i giardini della Flora Caprense ed i più giovani abitanti dell’isola che finalmente hanno potuto ritrovarsi in un clima di allegria, mentre si pavoneggiavano vestiti da corsari, Principesse, Indiani, Cenerentola, Sonic, Ninja, Nemo e Poliziotti.

Nel pomeriggio poi i più grandi si sono trasformati in piccoli pasticcieri sotto la guida di Willy Wonka rimestando tra farina e cioccolato per creare nella Fabbrica di Cioccolato golosità made in Capri. Ad entrare in scena poi i più grandi, prima della chiusura prevista alle 18, che hanno simulato una guerra pacifista sparata a colpi di caramelle, combattendo con fucili giocattolo che sparavano cioccolatini ricoperti di spugna. Una finzione a cui è stata data il nome di Nerf Play. La prima giornata è stata accolta da grandi e piccoli con grande entusiasmo. Domani grande attesa per la banda Disney di Micky Mouse, Minnie ed i tanti protagonisti dei fumetti creati da Walt Disney, che partiranno dai Giardini per arrivare fino in Piazzetta e tutte le stradine che le ruotano attorno. Un carnevale particolare che si concluderà martedì con i carri degli studenti dell’Istituto Axel Munthe.