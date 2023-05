Capri: Cerimonia in comune per il patron della Diesel, Renzo Rosso

Continua il tour in Campania tra le bellezze della nostra regione, e quelle dell’isole, perle del golfo dello stilista imprenditore e dirigente sportivo italiano, Renzo Rosso. Il fondatore e azionista di Diesel, l’importante azienda di abbigliamento di rilevanza mondiale amata dai giovani di ogni nazione soprattutto per la sua particolare linea di jeans.

L’imprenditore dopo la prima tappa a Napoli dove nel palazzo municipale si è incontrato con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per continuare poi nella ridente cittadina di Gragnano per un altro incontro istituzionale con il primo cittadino Nello D’Auria. Oggi è stata la volta di Capri. Il mega Imprenditore accompagnato da Nicola Ruocco presidente del Rotary isola di Capri, è stato ricevuto nella sala del consiglio comunale dal sindaco Marino Lembo, che nel corso dell’incontro ha sottolineato: «È stato un cordiale e interessante incontro - ha dichiarato Il sindaco Lembo - in cui abbiamo avuto modo di confrontarci sulla realtà imprenditoriale nazionale, soffermandoci in particolare su quella relativa alla nostra isola soprattutto riguardo alle nuove dinamiche turistiche che stanno emergendo in Itala che investono ed interessano anche l’isola di Capri».

Al termine dell’incontro anche per le prospettive future che potrebbero interessare l’isola azzurra il cindaco di Capri ha consegnato a nome dell’amministrazione a Renzo Rosso, in segno di collaborazione e di amicizia il guidone che rappresenta lo stemma ufficiale della Città di Capri.

Ringraziamenti da parte dell’imprenditore e stilista Rosso che con grande soddisfazione ha ringraziato il sindaco con parole commosse: «Sono onorato di essere a Capri, l’isola più bella d’Italia e per me un luogo magico e speciale. Apprezzo la bellezza del territorio, la sua matrice internazionale e l’accoglienza dei cittadini. Ringrazio il sindaco di Capri, Marino Lembo, per l’onorificenza che mi ha concesso e con il quale ho avuto modo di confrontarmi sulle dinamiche turistiche dell’isola. Ringrazio inoltre il Rotary di Capri e il presidente Nicola Ruocco per la menzione speciale di Rotary International che mi è stata donata».