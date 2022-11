Chiusa a causa di uno smottamento via Castiglione

Nuovo smottamento sull’Isola Azzurra. Questa volta a essere colpita è stata via Castiglione a Capri dopo il cedimento che nel primo pomeriggio di sabato aveva interessato la Provinciale Capri-Anacapri.

A causa delle tenebre che non consentivano di sgomberare la strada invasa da sassi, terriccio e arbusti sulla carreggiata, il sindaco Marino Lembo ha firmato l’ordinanza di chiusura della panoramica nel tratto che da via Castiglione 41 conduce alla zona pedonale di via Castello.

Il buio già calato sull’isola ha impedito ai tecnici di effettuare un immediato monitoraggio dell’area interessata per verificare con certezza la stabilità dei luoghi e eliminare eventuali situazioni di pericolo e quindi, per ovvie ragioni di sicurezza, il sindaco ha emanato l’ordinanza di interdizione al transito sia veicolare che pedonale.

Fortunatamente non si sono verificati danni alle persone o a cose e questa mattina, approfittando della giornata di sole, i tecnici del Comune si sono messi all’opera per gli opportuni controlli e stabilire gli interventi da fare per consentire un rapido ripristino dello stato dei luoghi per la riapertura alla circolazione.

Lo smottamento ha interessato poche decine di metri della strada costeggiata da numerose ville lussuose e case normalmente abitate durante le vacanze estive, nel primo tratto di via Castiglione, poco dopo il rinnovato Capri Hotel e si è verificato sulla strada alcuni tornanti prima di Villa Ciano, laddove vissero Edda, la figlia preferita di Mussolini e suo marito Galeazzo Ciano con i figli. Più avanti rispetto a quella che fu l’abitazione della figlia del Duce, si trova la villa del Principe della canzone Peppino di Capri e in cima ai tornanti sorge Villa Castiglione. La zona alta della strada panoramica non è stata interessata da nessuna calamità ed è comunque raggiungibile attraverso le vie pedonali.