Capri, gli alunni dell’Ippolito Nievo portano i loro auguri natalizi con un concerto in piazzetta

Concerto in piazzetta con cori e canti natalizi degli alunni della scuola media di Capri Ippolito Nievo, che stamattina si sono esibiti portando il loro gioioso messaggio benaugurale ai loro concittadini dopo i due difficili anni dovuti alla pandemia.

Cori dedicati al Natale, poesie recitate dagli alunni sulle scale della Ex Cattedrale Santo Stefano il palcoscenico naturale del salotto del mondo, e messaggi di pace per la grave situazione che si sta vivendo in gran parte del mondo con la speranza di poter vivere l’anno che si appresta a nascere in un clima di pace e solidarietà tra i popoli. L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli isolani che hanno seguito con entusiasmo il concerto che i ragazzi hanno voluto loro dedicare all’ombra del Campanile.