Capri, David Beckham cena in versione familiare al Ristorante Aurora

La vacanza caprese di David Beckham, il grande ex-centrocampista del Milan che ha vestito la maglia rossonera a tempi alterni sino al 2010. Beckham è l’ultimo arrivo segnalato a Capri dei grandi nomi del mondo del calcio.

Ma non solo per un blitz giornaliero, ma per una vera vacanza da vivere insieme a tutta la famiglia.

Metti una villa lussuosa in un angolo di Capri con vista mozzafiato, metti un tavolo riservato da Mia al Ristorante Aurora per gustare le prelibatezze della tipica cucina caprese con un tocco internazionale insieme alla sua famiglia, la moglie Victoria, i figli Brooklyn, Romeo, Cruz, coccolati dai proprietari del locale Mia e Franco che hanno conversato cordialmente e non solo di calcio. Beckham oggi lontano dal calcio giocato infatti ricopre il ruolo di presidente dell’Inter Miami, squadra che ha fondato insieme ad altri investitori e che oggi si bea delle prestazioni di Lionel Messi.

E dopo che è finita la cena ha voluto fermarsi nel salottino prive dell’aurora per farsi raccontare da Sara, figlia di Mia, giovane promessa del tennis, le sue esperienze sul campo e le sue vittorie, e dalla mamma Mia e dal papà Franco svelare i segreti della loro particolare cucina. E come da tradizione dell’Aurora al termine della serata la foto ricordo da apporre nell’album d’oro dell’estate 2023.