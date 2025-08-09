Un’operazione congiunta tra i Carabinieri della Stazione di Anacapri e lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Puglia” ha portato alla denuncia di un uomo di 50 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante la perquisizione dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto sul tetto 35 grammi di hashish, 2,85 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

In una zona montuosa e impervia adiacente alla proprietà, sono state scoperte 207 cartucce calibro 12 e 194 calibro 24. Per la detenzione delle munizioni è stato denunciato anche il figlio del 50enne.

L’operazione rientra nel piano di controllo del territorio e contrasto alla criminalità condotto dai Carabinieri sull’isola.