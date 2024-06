Capri, intesa per scambi turistici con le località al top nel Mediterraneo

Capri, riparte da C.a.p.r.i 2025, ovvero aziende e professioni per rilancio e innovazione. E’ stato questo il tema del workshop che si è tenuto questo fine settimana sulla terrazza D’Amore in Via Fuorlovado a cui hanno partecipato esperti del settore e rappresentanti stranieri arrivati da Mykonos.

Il tema dell’incontro era la destagionalizzazione delle perle del Mediterraneo attraverso la stesura di un protocollo d’intesa per interscambi turistici e culturali tra le varie località mete del turismo internazionale.

L’incontro è stato coordinato da Massimo Lucidi, giornalista esperto del settore e presidente della Fondazione E-novation che opera nell’ambito della cooperazione economica e dello sviluppo internazionale, che ha visto la partecipazione del Presidente degli albergatori dell’Isola di Capri Lorenzo Coppola, delle imprenditrici isolane Francesca Settanni e Marcella Caiazzo, dell'armatore Salvatore Lauro, degli avvocati Riccardo Guarino e Gennaro Caiazzo, del Presidente dell'associazione Italiani a Mykonos Gianpaolo Sinno, dell'imprenditrice di Montecarlo Sylvia Sermenghi e dell'adesione di Mare Vivo.

Capri, come le altre località che hanno aderito all’evento, non deve diventare solo meta di turismo esclusivo, ma tornare ad essere l’originale destination imitata e conosciuta nel mondo, maestra di vita, di eleganza di bon ton. Dall’incontro di sabato nascerà un documento che sarà presentato agli enti comunali e sovracomunali per il protocollo d’intesa che sarà siglati sull’isola nell’autunno di quest’anno.