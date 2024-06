Qualcuno in Piazzetta lo chiama sindaco, ma ancora non si gira. «Mi devo abituare, mi dà molte responsabilità». Paolo Falco, 54 anni, medico chirurgo all’Ospedale del Mare e al Capilupi, ha sbaragliato il campo diventando sindaco di Capri con il 71% delle preferenze. Meglio di lui ha fatto solo Franco Cerrotta ad Anacapri con l’87,5%.

APPROFONDIMENTI Capri, il premio Faraglioni

a Nicola Piovani Anacapri, carenza

di autisti per il trasporto ​Marevivo consegna

i diplomi ai "delfini"

Capri Isola dei plebisciti?

«L’amico Cerrotta è abituato a stravincere. Per me è la prima volta, faccio il medico».

Medico molto apprezzato dai capresi.

«Cinque anni fa, grazie alla mia battaglia furono riaperte le sale operatorie del Capilupi. Ma hanno fruttato bene anche i 5 anni di opposizione».

Partiamo dalla sanità.

«L’assistenza medica su un’isola è una cosa importantissima. Si può salvare una vita intervenendo sul posto con rapidità. Pura follia contare solo sulla terraferma. Continueremo a lottare per avere un presidio ospedaliero pronto a fronteggiare emergenze. Capri, come tutte le isole è sicuramente una zona svantaggiata da questo punto di vista».

Capri svantaggiata?

«Sicuramente. Lo so fa sorridere. Tutti immaginano Capri come un’oasi dove regna solo lusso e divertimento. Bisogna vivere un anno intero su un’isola per rendersi conto dei problemi che bisogna affrontare con le persone malate, i sofferenti, diversamente abili e così via. E poi gli stessi turisti. Una sanità efficiente è anche un importante biglietto da visita per chi vuole godersi la vacanza senza preoccupazioni».

Nel contesto s’ inserisce l’over tourism. L’isola non consente trasferimenti facili.

«Esattamente. Ed è per questo che nella scaletta delle priorità l’over tourism ha un posto di assoluto rilievo, dobbiamo trovare soluzioni immediate e premere per una modifica alla legge nazionale che regolamenta il settore. Ci vogliono norme specifiche per le isole, è certo. Intanto dobbiamo cercare di aiutare le famiglie in difficoltà. Bisogna trovare subito soluzioni perché i capresi devono poter vivere sulla loro isola».

Gli stessi capresi, però, vogliono i turisti.

«E anche noi li vogliamo. Anzi noi siamo i primi a dire di non voler limitare niente. Il nostro obiettivo è solo regolamentare meglio, in modo che anche i turisti alla fine siano più soddisfatti».

Sì, regolamentare. Il nodo resta Marina Grande.

«Infatti è da Marina Grande che bisogna partire. Chiederemo subito incontri alla Regione: bisogna disciplinare meglio i collegamenti e rispolverare subito il progetto regionale per l’ampliamento della banchina. Il molo di Capri non può continuare a essere una trappola dov’è ogni giorno si rischia un incidente. I flussi vanno ordinati e per questo vogliamo lavorare».

Ma Marina Grande non è solo traffico commerciale. C’è il porto turistico che ha ottime performance e poi c’è la funicolare, il terminal bus.

«Marina Grande è il cuore di tutta l’isola. Di Capri e anche di Anacapri. È giusto che, con responsabilità e dedizione, valutiamo i migliori progetti per migliorare la qualità della vita ai turisti e anche ai nostri concittadini».

La funicolare Marina Grande Anacapri? I vostri avversari erano contro. Il presidente di Federalberghi invoca una soluzione condivisa.

«Io dico solo che dobbiamo muoverci con intelligenza e determinazione avendo come obiettivo primario anche la salvaguardia ambientale. Il confronto è essenziale su questi temi e noi siamo pronti a dialogare con tutti e a decidere quando sarà il momento di decidere».

Da terra a mare. Aspetta anche l’Area Marina Protetta.

«Riprendiamo i contatti con le strutture ministeriali che guidano questo percorso, l’Area Marina protetta è una necessità e non vi sono dubbi. La tutela dell’ambiente è prioritaria ma tocca a noi far collimare questo obiettivo con gli interessi degli isolani. Una soluzione si può trovare e per questo siamo pronti a riaprire il percorso per arrivare all’istituzione dell’Area Marina Isola di Capri».

La giunta è pronta?

«Nel giro di una settimana saremo operativi. Il gruppo che ha vinto è molto coeso».

Gli assessori? Ha già deciso?

«Le esperienze maturate avranno certamente un peso. Ma ripeto, la nostra gestione sarà collegiale. Abbiamo vinto insieme e insieme amministreremo Capri».