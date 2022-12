Capri: in piazzetta è già Natale, lettere e desideri dei bambini

Da Ieri sera nella piazzetta di Capri si respira un’aria natalizia. Festeggiamenti sull’isola prevedono un ricco carnè di eventi diversi dai bambini con le letterine a Babbo Natale. Il personaggio più amato dai bimbi in questo mese dell’anno alloggerà in una casetta costruita proprio al centro della piazza dove Babbo Natale riceverà le letterine con le richieste dei doni, l’idea nata dall’assessore all’infanzia Salvatore Ciuccio che ha voluto dare grande spazio ai bimbi senza però dimenticare la solidarietà con l’apertura dei mercatini natalizi in piazzetta, i fondi ricavati andranno alle associazioni di beneficenza.

Ovviamente anche il turismo sarà al centro delle iniziative di natale con la ventunesima edizione della manifestazione Capri incontra la Val Di Sole il gemellaggio con la ridente località trentina sarà al centro delle iniziative, ieri sera sul palco in piazzetta alle 19 in punto con il countdown è iniziato il rito dell’accensione che ha illuminato il maestoso albero e il campanile a cui hanno dato il via il sindaco Marino Lembo e l’assessore al turismo Ludovica Di Meglio insieme ai sindaci della Val di Sole. Un’esplosione di luce ha illuminato la piazza con l’accensione dell’albero e del campanile, mentre suonava a festa i suoi rintocchi, e un coro di applausi ha salutato il via alla manifestazione, mentre iniziava anche il gemellaggio gastronomico tra gli studenti dell’istituto alberghiero Axel Munthe e gli studenti del Centro di Formazione Professionale Trentino Enaip di Ossana che hanno anche fatto assaggiare agli ospiti in piazzetta i prodotti gastronomici della loro località del Trentino offrendo loro i gustosi Canederli con fonduta, strudel di mele, succo di mele e spumante del Trentino.

Dopo i saluti istituzionali tra gli amministratori della città di Capri e i primi cittadini della Val Di Sole sul palco ha preso posto il gruppo folcloristico della banda Bella Capri, che ha dato vita al suo spettacolo in onore degli ospiti della Val Di Sole, che si sono riuniti ai cori di una piazzetta affollata, tra putipù, tarantelle, e canti della tradizione napoletana.