Capri, assunzioni al porto ​turistico: tre condanne per falsificazione del verbale

Il Tribunale di Napoli ha condannato tre ex componenti della commissione esaminatrice del Porto turistico di Capri, società partecipata dal Comune, ad un anno di reclusione (pena sospesa) per la falsificazione di un verbale.

I tre imputati - l'ex direttore generale del porto turistico, Fabrizio De Maddi, l'allora consigliere del Cda Costantino Esposito e il consulente Luigi De Martino - sono stati invece assolti dalle accuse di abuso d'ufficio.

Nel mirino degli inquirenti l'operato della commissione esaminatrice per l'assunzione di personale qualificato da impiegare nello scalo marittimo turistico. I fatti risalgono al 2016 e l'indagine venne avviata in seguito alle denunce presentate da alcuni degli esclusi, uno in particolare, che si è costituito parte civile: il tribunale ha riconosciuto nei suoi confronti il risarciento dei danni da liquidarsi in altra sede.