Revocato lo sciopero dei bus indetto per il 3 aprile

Adolfo Vallini dell’Esecutivo provinciale USB Lavoro Privato con un suo comunicato ha annunciato che a Capri veniva sospeso lo sciopero degli autobus dell’ATC, programmato per il 3 aprile, una data critica visto l’approssimarsi delle festività di Pasqua.

Nella nota inviata dal Provinciale, l’Unione Sindacale di Base prende atto del pagamento da parte di ATC Capri (Azienda che gestisce il trasporto su gomma a Capri), del pagamento dello stipendio del mese di febbraio e dei ticket arretrati e correnti.

I lavoratori «hanno valutato positivamente l’impegno assunto dalla società, come richiesto, di erogare il premio di produttività 2022 con i ticket di marzo, ma anche quello di affrontare la problematica relativa alla indennità retribuzione ferie».

In virtù dei pagamenti e dell’assicurazione ricevuta, USB ha comunicato la sospensione dello sciopero di quattro ore proclamato per il giorno 3 aprile 2023. Soddisfazione sull’isola anche da parte degli amministratori che hanno visto così evitare uno scontro frontale tra azienda e lavoratori, ed anche il caos su strada che avrebbe provocato lo stop di quattro ore del trasporto su gomma proprio in un giorno di massima affluenza di turisti in arrivo dalla terraferma nella settimana di Pasqua.