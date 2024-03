Primavera 2024, riapre l'azienda Capri: riprende la stagione turistica

Con l’alzabandiera del gran pavese sulla facciata del Grand Hotel Quisisana e l’apertura di numerosi alberghi, bar della Piazzetta e tante boutique griffate in via Camerelle e i nuovi rintocchi del campanile, recentemente restaurato, si è aperta ufficialmente la stagione turistica di Capri e nell’isola azzurra già si respirava aria di festa.

A segnare l’avvio già si registrano due novità importanti, una che vede proprio protagonista il Grand Hotel Quisisana, di cui alcuni spazi dello storico albergo che per alcuni giorni diventeranno il set del film “A Simple Favor” diretto dal Regista Paul Feig, un amante appassionato dell’isola che frequenta da sempre, e che ha voluto ambientare a Capri la seconda parte del film (A Simple Favor) con protagoniste Anna Kendrick e Blake Lively, si tratta dell'adattamento cinematografico del famoso romanzo pubblicato nel 2017, A Simple Favor di Darcey Bell.

E dal 17 al 19 aprile il Quisisana si trasformerà per il summit mondiale dei Ministri degli esteri del G7 in una vera e propria cittadella della politica internazionale, dove saranno prese scelte e decisioni importarti per il nostro pianeta. Oggi proprio nel giorno dell’inizio della settimana che anticipa la Pasqua, Capri si è mostrata ai suoi visitatori in tutta la sua bellezza attirando turisti giornalieri o stanziali nelle più belle location dove già si respirava un’aria di primavera avanzata.

Dai Giardini di Augusto con i Faraglioni da sfondo, alla trecentesca Certosa di San Giacomo, fino ai tortuosi tornanti di Via Krupp che portano al mare. Per non parlare poi della salita dei blasonati seggiolini che portano sulla cima più alta dell’isola a Monte Solaro, che è stato eletto lo scorso anno il monte più bello d’Italia. Per completare la giornata quasi di festa, è arrivata nel tardo pomeriggio l’annuncio della riapertura della rossa Funicolare che come è scritto sull’avviso esposto alle stazioni superiori ed inferiori e diffuso alla cittadinanza riprenderà le sue corse a partire da mercoledì alle ore 6.25 da entrambe le stazioni sino all’ultima corsa delle 21.20.