“Capri tra le stelle 2024”: Cene a quattro mani al ristorante “L'Olivo” con gli chef stellati

“Capri tra le stelle” al via questa sera al Jumeirah Capri Palace di Anacapri nell’elegante cornice del ristorante l’Olivo dell’hotel a cinque stelle lusso e prende il via la kermesse gastronomica che durerà per tutta l’estate.

Una seria di cene a 4 mani che coinvolgeranno tre degli chef italiani più rinomati al mondo quali: Alessandro Cerea di Da Vittorio (Tre Stelle Michelin), Nino Di Costanzo di Danì Maison (Due Stelle Michelin) e Paolo Casagrande del Restaurant Lasarte di Barcellona (Tre Stelle Michelin).

Nomi famosi nel firmamento del gourmet internazionale stellato che allieteranno le notti estive di Anacapri con i loro menù creativi nella straordinaria cornice del ristorante L’Olivo con da sfondo l’immenso parco di flora caprense dove ognuno di questi maestri collaborerà con l’Executive Culinary Chef Andrea Migliaccio e con l’Executive Chef Salvatore Elefante per creare serate speciali con menu dedicati, realizzando così delle vere e proprie testimonianze dell’eccellenza gastronomica italiana nel mondo.

Andrea Migliaccio che oltre al Capri Palace è anche Executive Chef dell’hotel della catena a Dubai il Burj Al Arab, e dal 2011 è un vero protagonista dell’ascesa al successo de L’Olivo, oggi sapientemente coadiuvato da Chef Elefante, che porta il proprio contributo creativo dopo diversi anni di crescita professionale nelle cucine de L’Olivo e Il Riccio. Ed a completare l’executive team dell’Olive è l’Head Chef Riccardo Valore forte della sua lunga esperienza in Francia.

Ad illustrare le finalità del progetto gastronomico che vede scendere in campo il top degli chef stellati nelle notti estive isolane per deliziare i palati più raffinati è il Vice Presidente del Jumeirah Group Ermanno Zanini: «La cucina è cultura e pertanto l’innovazione nell’ambito della gastronomia non può prescindere dalla tradizione.

L’iniziativa “Capri tra le Stelle”, alla quale partecipano i migliori talenti della cucina italiana e internazionale, è una occasione imperdibile per tutti gli appassionati del buon cibo che sceglieranno di trascorrere un soggiorno ad Anacapri».