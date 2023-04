Capri, apertura straordinaria ​dell'Ufficio passaporti

Per ridurre i tempi di espletamento delle procedure di rilascio dei documenti, il Commissariato di Capri ha previsto un’apertura straordinaria al pubblico dell’Ufficio passaporti domenica 16 aprile dalle ore 9 alle 12.

Tale apertura straordinaria è rivolta, in particolar modo, ad utenti che non siano riusciti ad ottenere una prenotazione oppure, pur avendola effettuata, non possano presentarsi il giorno fissato per esigenze e/o necessità sopravvenute.