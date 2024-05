Capri, i vip scelgono l'isola azzurra come meta vacanziera preferita tra cinema e calcio

Non solo influencer, veline, top model e attori celebri dello star system internazionale, ma l'isola azzurra ormai è entrata a pieno titolo nel carnet di viaggio dei divi del calcio. Apripista quest'estate, che stenta a decollare per le bizze del meteo, secondo i rumors ed il gossip calcistico sarebbe stato avvistato su un motoscafo Mr. Antonio Conte che dopo l'esperienza calcistica all'estero al Tottenahm e una lunga pausa di riflessione ha espresso la volontà di tornare in Italia avrebbe incluso il mare di Capri tra le sue mete.

Sempre secondo i ben informati l'isola doveva essere il luogo d'incontro con il Presidente del Napoli De Laurentiis che invece aveva già deciso di passare la vacanza con famiglia in un'altra isola ad Ibiza e quindi l'ipotetica gita del mister ad ammirare le bellezze di Capri, le rocce scoscese ed i Faraglioni, in realtà potrebbe avere come cartolina l'isola spagnola, considerando che di Conte a terra a Capri non si è trovata traccia. E dopo la tappa ipotetica di Antonio Conte, mercoledì sera ecco arrivare un altro divo del calcio come Nathan Ake, il difensore olandese del Manchester City reduce dalla vittoria del campionato di Premier League con due punti di scarto sull'Arsenal, che è sbarcato sull'isola in compagnia della moglie Kaylee Ramman.

La fidanzatina sin dai tempi del liceo, che poi è diventata la signora Ake e dalla quale ha avuto una bambina. Per la vacanza caprese che durerà l’intero weekend, l’atletico calciatore olandese dalla chioma lunga e riccioluta, ha prenotato un elegante mega suite al Grand Hotel Quisisana, con vista sui Faraglioni e sul versante sud dell’isola con terrazza che affaccia su un panorama mozzafiato.

Il lungo relax del post campionato è iniziato come da tradizione giovedì sera, quando è sceso da un motoscafo man mano con la moglie Kaylee Ramman attraversando la Piazzetta prima di arrivare nell’albergo e prepararsi per la cena romantica, dove Nathan Ake aveva già prenotato nella limonaia di Paolino un tavolo riservato, adornato dai limoni, per un tête-à-tête tra i sapori ed i profumi di una notte caprese d’inizio estate.

Ristorante che ricorda per esserci già stato quando non era famoso come oggi ed era il difensore della squadra di calcio inglese del Bournemouth.

Oggi giornata in albergo ai bordi della piscina, shopping pomeridiano nelle boutique griffate di Via Camerelle accontentando ogni desiderio della moglie, che ha fatto per lui la modella fidandosi del suo gusto.

Il blitz vacanziero di Ake e la moglie finirà domani, vista l’imminente ripresa degli allenamenti con la nazionale olandese, che dovrà competere per gli europei di calcio, che lo vedrà in campo per la prima partita fissata per il 16 giugno contro la Polonia.