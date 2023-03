Capri Watch vince la causa contro il Comune di Capri

Con la sua sentenza Il consiglio di stato si è pronunciato definitivamente sul ricorso presentato da Silvio Staiano, legale rappresentante di Capri Watch, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Giancarlo Mariniello, accogliendo il ricorso di primo grado e annullando l'ordinanza del Comune di Capri dichiarandola illegittima. Inoltre ha condanna il Comune a risarcire alla società i danni conseguenti alla adozione dell'ordinanza annullata, che prevedeva la distruzione della tenda del punto vendita, e al pagamento effettivo e agli interessi rivalutati anno per anno, da settembre 2017 ed al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Il caso della tenda tagliata, distrutta e rimossa in via camerelle dove all'esterno della gioielleria boutique di capri watch fece enorme scalpore per la crudezza e singolarità del caso che non aveva avuto precedenti e indusse Silvio Staiano a denunciare il comune dando vita così ad un contenzioso giunto sino al Consiglio di Stato.

Smisurata è stata la soddisfazione di Staiano: «sono lieto che i Giudici amministrativi abbiano duramente sanzionato la condotta dei responsabili del comune di Capri visto che il "parallelo" processo penale, per mera fortuna degli indagati, non aveva accertato le gravissime responsabilità che erano, sin dal principio, sotto gli occhi di tutti poiché documentate da formale denuncia con prove, foto e video, schiaccianti. Ritengo che questa sentenza diventi la pietra tombale da riporre, per sempre, sulla precedente amministrazione comunale».