Sfratto ai carabinieri e Comune condannato al pagamento di oltre 20 mila euro. È il contenuto di un'ordinanza emanata dal tribunale di Napoli che ha accolto il ricorso della società proprietaria dei locali di via Aldo Moro. Nell'immobile, al centro di un contenzioso giudiziario che si è trascinato per molti anni, sono ospitati i militari dell'Arma della locale stazione.

L'ente cittadino, nel lontano 2008, aveva sottoscritto con il Viminale un contratto (comodato d'uso gratuito, per la durata di sei anni) per la sistemazione dei carabinieri. Contratto scaduto nel 2014, mai rinnovato e dichiarato cessato nello stesso anno sulla scorta dei ricorsi promossi dalla società Agotrin immobiliare.

Il Comune, nel frattempo, non è stato a guardare: nell'arco dell'ultimo anno e mezzo infatti, il sindaco Giacomo Pirozzi ha incontrato diversi rappresentanti istituzionali per individuare soluzioni alternative e per scongiurare l'addio dei militari. L'amministrazione cittadina, ancor prima dell'ultimo pronunciamento del tribunale, aveva varato un progetto che prevede il trasferimento dei carabinieri nei locali ex Ipab - di proprietà dell'Ente - di via Ritiro. I lavori sono già in corso, ma il completamento dell'opera richiederà un altro paio di anni. Per questa ragione, il sindaco Pirozzi si è recato a Roma per sollecitare l'intervento del governo. Una nota, inoltre, è stata inviata anche al ministro della Difesa Guido Crosetto.

«Ho chiesto al sottosegretario Pina Castiello di intercedere presso il ministero dell'Interno per verificare se sussiste, nelle more della conclusione dei lavori in via Ritiro, la possibilità che il Viminale possa accollarsi almeno parte del canone di locazione - sottolinea Pirozzi - Dobbiamo evitare in qualsiasi modo di perdere il presidio dei militari sul territorio. Dobbiamo muoverci prima che i proprietari diano esecuzione allo sfratto. In ballo c'è la gestione della sicurezza in un territorio di dodicimila abitanti, ubicato nell'area nord di Napoli dove la criminalità è forte e agguerrita. Il sottosegretario di Stato - aggiunge ancora il sindaco - ha dimostrando grande apertura e ci ha fatto sapere che si impegnerà in ogni modo affinché la situazione sia esaminata dal ministero, ricordando che da parte del governo c'è interesse a garantire maggiori presidi delle forze dell'ordine».

Il canone annuo da corrispondere ai privati è di poco superiore ai 9 mila e 500 euro. I titolari della struttura, secondo quanto comunicato dal Comune nella nota inviata al ministro Guido Crosetto, «hanno manifestato, previa stipula di un contratto di locazione transitoria, la volontà di continuare a concedere i locali in uso ai carabinieri». I prossimi giorni saranno decisivi: si attende infatti il via libera da Roma. In caso contrario, potrebbe essere il Comune ad accollarsi tutte le spese. «Farò di tutto, anche a costo di finire nel mirino della Corte dei Conti», dice Pirozzi».