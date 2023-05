Procida, otto bustine di hashish negli slip e un coltello in tasca: arrestato

È finito in manette, a due passi da un lido balneare in via Colombo, Gianluca Barone, 23enne di Procida già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri della locale stazione lo hanno sottoposto a controllo e gli hanno trovato addosso 8 bustine contenenti hashish (10 grammi di stupefacente), nascosti negli slip.

In tasca aveva anche un coltello a serramanico. Barone è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora hai domiciliari in attesa di giudizio.