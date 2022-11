Caivano, arrestato 30enne del Montenegro: aveva tentato un furto nel 2012

Stamattina gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso un campo rom in via Cinquevie, A.D., 30enne del Montenegro, in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso nel 2016 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

L'uomo è stato condannato alla pena di 3 mesi e 28 giorni di reclusione e ad una multa di 300 euro per tentato furto aggravato, commesso a Casoria nel 2012.