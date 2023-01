Il Comune annulla tutte le sanzioni fino a mille euro

L’amministrazione comunale di Cardito, guidata dal sindaco Giuseppe Cirillo, ha annullato tutte le sanzioni in essere per le cartelle fino a mille euro.

Spiega la fascia tricolore. "Abbiamo deciso di aderire alla misura approvata dal Governo, relativa allo stralcio di interessi e sanzioni su carichi tributari, affidati all’Agenzia dell’Entrate per un importo fino a mille euro. La grave situazione che sta colpendo tante famiglie carditesi ci ha portati ad attuare questa misura approvata dal governo centrale all’interno della legge di bilancio 2023. Dunque un provvedimento importante, che abbiamo adottato per dare una boccata di ossigeno ai cittadini in difficoltà economica”.

Poi il capo dell’esecutivo locale precisa. “Ci sono alcune cose fondamentali da sapere: l’annullamento sarà automatico per lo stralcio dei ruoli emessi per sanzioni e interessi tra il 2011 e il 2015. Pertanto i contribuenti non dovranno presentare nessuna domanda, lo stralcio riguarda le cartelle esattoriali presso Agenzia delle Entrate - Riscossione fino alla cifra di mille euro”.