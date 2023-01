Cardito, il Parco Taglia si trasforma in «Magic Circus»

Il Parco Taglia di Cardito diventa un “Magico Circo”. E così, soprattutto per la gioia dei bambini, domenica 8 gennaio (inizio dalle ore 10.30), i circa 160 mila metri quadrati del mega polmone verde di viale Kennedy, si trasformeranno d’incanto in aree attrezzate con maxi gonfiabili, che saranno inondati da migliaia di bolle di sapone, mentre trampolieri e giocolieri allieteranno l’evento con spettacolari performances nei diversi viali del Parco Taglia.

Ma non finisce qui. A disposizione dei visitatori, grandi e piccini, ci saranno anche i vari laboratori di bolle di pittura, manipolazione di palloncini e tantissima altra animazione.

«L’obiettivo - sottolinea il sindaco Giuseppe Cirillo - è quello far vivere all'interno del Parco Taglia l'entusiasmante magia del circus, con spettacoli dedicati sia ai bambini che agli adulti. Pertanto sarà una grande festa per tutti. Ma - aggiunge la fascia tricolore - oltre ad essere un momento molto atteso dai piccoli, sarà anche un’occasione per trascorrere una giornata piacevole in famiglia e socializzare anche con i cittadini provenienti da altri Comuni».

Poi l’invito di Cirillo ai carditesi e ai residenti delle altre città limitrofe e della Provincia.

«Intervenite in massa all'iniziativa, messa a punto dal Comune con il contributo della Città Metropolitana, per trascorrere tutti insieme ore serene e gioiose. E’ un appuntamento assolutamente da non perdere».