Casalnuovo, incontro sul bullismo: slogan, manifesti, canti e coreografie degli studenti

Rispetto per l'altro, bullismo e cyberbullismo. Sono queste le tematiche affrontate oggi dagli studenti dell'istituto comprensivo «Raffaele Viviani» di Casalnuovo, che si sono riuniti in piazza Siani per ribadire il proprio «no» ad ogni forma di prevaricazione e violenza. Gli alunni di ciascun ordine di scuola, infanzia, primaria e secondaria di I grado, hanno sfilato mostrando slogan e cartelloni. Le classi si sono esibite anche in un emozionante momento di spettacolo, con canti e coreografie, in cui hanno sottolineato come il bullismo ed cyberbullismo possano creare sofferenza, sia fisica che psicologica, soprattutto tra i giovanissimi dove il fenomeno dilaga. Una mattinata intensa, a cui hanno preso parte anche anche Anna Romano, assessore alle politiche sociali, Biagio Antignani, assessore all'ambiente, e Anna Giannattasio, consigliere comunale del comune di Casalnuovo. Una mattinata ricca di significato e soprattutto di messaggi per i ragazzi, ma anche per insegnanti e genitori.

«L’intento di questa mattinata - ha infatti spiegato il dirigente Luca Velotti - è proprio quello di sensibilizzare alunni, genitori, docenti e tutti gli operatori scolastici, alla comprensione, al contrasto e alla riduzione di tutti i fenomeni di violenza e prevaricazione che colpiscono ragazze e ragazzi, ma anche bambine e bambini. Inoltre - ha concluso - bisogna ricordare che c'è sempre la possibilità di rivolgersi a istituzioni, scuola e famiglia per reagire al bullismo e non bisogna aver paura di denunciare il bullo soprattutto a scuola». Un invito a parlare dunque, a denunciare senza timore, che la scuola ha ribadito più volte già in passato, anche promuovendo incontri con esperti, rappresentanti delle istituzioni e forze dell'ordine per spronare i giovanissimi a trovare sempre il coraggio di affrontare un problema che può sembrare senza via di uscita ma che invece, con l'aiuto di istituzioni, scuola e famiglia si può risolvere.