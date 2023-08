Sparatoria a Casalnuovo di Napoli: trovati in strada nove bossoli 9x21

Spari in strada, nella tarda serata di ieri, a Casalnuovo di Napoli. In viale dei Pini sono state danneggiate diverse auto: una Fiat 500X parcheggiata in strada, in uso ad un 45enne già noto alle forze dell'ordine ed una jeep Renegade di un 30enne del posto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della locale Tenenza.

Repertati 9 bossoli 9x21 e un proiettile inesploso calibro 7.65. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell'evento.