Incidente mortale per un ciclista. L'episodio è avvenuto a Casalnuovo, in via dei Platani, dove sono intervenuti i carabinieri. Morto sul colpo Angelo D'Onofrio, un uomo di 75 anni che era in sella alla sua bici.

Fatale per lui l'impatto con un'autovettura, una Nissan Qasqai, che risulta avere i documenti di circolazione in regola. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire.