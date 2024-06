È la prima opera di un territorio molto popolato, quello compreso tra Casalnuovo, Acerra e Pomigliano, aperta alla «comunità educante» grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Parco delle Chiocciole è un grande spazio urbano strappato all'abbandono ed è stato oggetto degli interventi previsti dal finanziamento erogato da Invitalia mediante la misura agevolativa Pnrr-Transizione Ecologica per Organismi Culturali e Creativi, di cui ha beneficiato il terzo settore Kasa cooperativa sociale, società rappresentata da Giovanni Nappi, da sempre impegnato nel mondo del lavoro e del welfare.

Uno spazio sociale che rappresenta un'iniziativa pilota perché dimostra come il mondo dell'associazionismo possa utilizzare i fondi del PNRR in modo virtuoso e, soprattutto, rapido, a tutto beneficio del bene comune attraverso l'utilizzo gratuito di strutture urbane attrezzate. L'iniziativa è stata infatti realizzata in tempo record, appena sei mesi dalla progettazione alla realizzazione. Grazie ai fondi ottenuti, Nappi e la sua cooperativa hanno attrezzato «a parco» un terreno abbandonato nella periferia-dormitorio della città, in via Paolo Borsellino, una traversa cieca compresa tra terreni incolti e case basse. E così da un terreno un tempo zeppo di erbacce, nella zona del rione Licignano, a poca distanza dal complesso popolare della ricostruzione, è spuntato uno spazio socio educativo e di aggregazione territoriale completo di tutto.

Il Parco delle Chiocciole ha un'ampiezza di mille e cinquecento metri quadrati. È un polmone indispensabile per Casalnuovo, in particolare sotto il profilo della formazione e dell'educazione delle nuove generazioni. Qui sono previsti, stando al progetto, tante iniziative culturali, tra cui attività di laboratorio volte alla creazione di strumenti musicali da materiali di scarto. Riciclo creativo, dunque, ma anche tanto altro. Il parco ospiterà a più riprese le scolaresche della zona. Le attività educative procederanno per almeno dodici mesi.

All'interno sono stati installati spazi coperti per accogliere gli alunni impegnati nei vari progetti didattici. E per meglio sottolineare in maniera fortemente simbolica il concetto della chiocciola come paradigma della difesa dell'ambiente, è stato anche provveduto a far installare enormi chiocciole e altri animali in plastica riciclata, sculture acquistate dal movimento artistico internazionale «Cracking Art». C'è pure un orto sociale tra gazebo e saloni all'aperto. «Abbiamo intenzione di non fermarci ai laboratori di riciclo creativi - aggiunge intanto Nappi - per esempio tra poco inaugureremo nel parco il primo campo estivo gratuito, a metà giugno, continuando a svolgere i laboratori previsti».

Intanto l'altro ieri sera, il Parco delle Chiocciole ha di nuovo assolto la sua funzione di attrattore culturale della città. Centinaia di persone lo hanno affollato in occasione della cerimonia di premiazione della nona edizione del premio letterario «Una Città che scrive». Quest'anno il premio, a cui hanno partecipato oltre novecento persone provenienti da tutta Italia, ha avuto come tema una questione di terribile attualità, il femminicidio.