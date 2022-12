Casalnuovo, rubati duemila euro a un distributore di carburanti

Alle ore 20, i carabinieri della locale tenenza intervengono a via Siviglia a Casalnuovo presso il distributore di carburanti all’insegna “Ruotolo Petroli” per una segnalazione di rapina.

Pare che, poco prima, ignoti a bordo di scooter e armati di pistola abbiano rapinato il titolare del distributore per poi fuggire. Il bottino è sui duemila euro. Non c'è stato nessun ferito. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.