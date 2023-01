Casamarciano, taniche di liquidi inquinanti sversate nel terreno. Sequestrata fabbrica dismessa

Sversati nel terreno 28 grandi teniche con liquidi altamente inquinanti. Accade a Casamarciano (Napoli), in via Olivella. Il fatto è stato scoperto dai carabinieri di Tufino, che hanno sequestrato un'area di 30 metri quadri situata all'interno di una fabbrica dismessa. L'operazione dei militari è stata svolta nell'ambito del servizio volto alla tutela ambientale. I carabinieri stanno indagando per accertare la provenienza dei rifiuti pericolosi.