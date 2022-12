Casamarciano, un panettone in dono a tutti i nonni della comunità

L'iniziativa da parte del giovane Sindaco Clemente Premiato, che chiama i riders. Babbo Natale per un giorno a consegnare doni ai nonni di Casamarciano. Panettoni a tutti gli over 80 dal primo cittadino del Comune alle porte di Nola.

Un gesto di vicinanza da parte dell’amministrazione comunale che si è insediata a maggio che ha voluto rendere omaggio ai “nonni” di Casamarciano perché “memoria storica” della cittadina e punto di riferimento per un governo locale costituito prevalentemente da giovani.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Conad superstore di Nola e con l’azienda di delivery Consegnam, i cui riders hanno consegnato a domicilio i doni dell’amministrazione Primiano."E’ un gesto – spiega il giovanissimo sindaco Clemente Primiano – che nasce dal cuore. Il nostro obiettivo è stato quello di testimoniare la nostra considerazione nei confronti dei nostri concittadini più grandi che rappresentano un importante punto di riferimento per tutti noi. Ringrazio Conad e Cosegnam per la collaborazione e soprattutto perché hanno colto immediatamente lo spirito che ha concretizzato la nostra idea”.