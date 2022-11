Casamicciola, De Luca in videocollegamento con i sindaci dell'isola d'Ischia

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca sta seguendo al fianco del prefetto Claudio Palomba la situazione della frana di Casamicciola e il coordinamento dei soccorsi.

Con il governatore e il prefetto sono in collegamento continuo, in videoconferenza, i comandanti delle forze dell’ordine e i sindaci dei Comuni dell’isola. Aggiornamenti continui sui morti, i dispersi e i salvataggi che si susseguono senza sosta.

Ogni minuto, nel corso della videoconferenza, c’è un nuovo aggiornamento. I sindaci dei Comuni non coinvolti, tra questi Francesco Del Deo di Forio, chiede lumi su come possa dare una mano per ospitare gli sfollati. Contatti frequenti con le strutture alberghiere per ospitare gli sfollati.