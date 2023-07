Casamicciola, dopo mesi dalla frana riapre il porto commerciale

Riapre stanotte, dopo il dragaggio, il porto commerciale di Casamicciola Terme: l'approdo isolano era stato invaso da decine di migliaia di metri cubi di fango franati a seguito della alluvione dello scorso 26 novembre che impedivano alle navi traghetto di operare in sicurezza.

Dopo alcune settimane di escavo il fango è stato rimosso riportando la profondità del porto a valori normali e sarà quindi ripristinato progressivamente nei prossimi giorni il quadro orari abituale dei collegamenti marittimi, di navi ed aliscafi, per Pozzuoli e Napoli.

«Un altro step della ricostruzione di Casamicciola è stato compiuto - ha affermato il sindaco del comune isolano Giosi Ferrandino - grazie al commissario Legnini ed a tutti quelli che hanno lavorato per restituirci una infrastruttura fondamentale, per la nostra mobilità marittima e per le esigenze turistiche».