Casamicciola: fugge all'alt della polizia e investe un agente

Fugge all'alt della polizia e tenta di investire un agente. È successo ieri pomeriggio a Casamicciola Terme, dove i poliziotti del Commissariato di Ischia hanno arrestato un 27enne di Forio per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione. Gli agenti hanno notato in via Dottore Tommaso Morgera uno scooter con a bordo un uomo il quale, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l'alt. Lo stesso, dopo aver tentato di investire uno degli agenti facendolo cadere, ha proseguito la marcia riuscendo a far perdere le proprie tracce.​

I poliziotti poco dopo lo hanno rintracciato ​in un bar di Lacco Ameno ma l'uomo, una volta accompagnato ​negli uffici di polizia, ha tentato di corrompere gli operatori offrendo loro una somma di denaro al fine di evitare le contestazioni.​ F.P., 27enne foriano con precedenti di polizia, è stato arrestato​. Nei suoi confronti sono state inoltre contestate 4 violazioni del Codice della​ strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, guida con patente scadut​a e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Infine​ lo scooter​ è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo.