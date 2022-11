Casamicciola, rinviata l'accensione delle luminarie a Sorrento

Rispetto per le vittime della tragedia di Casamicciola e frane nel territorio cittadino che hanno provocato anche tre feriti lievi: due agenti della polizia municipale e un tecnico comunale. Circostanze che hanno spinto l'amministrazione di Sorrento a decidere di rinviare l'accensione dell'albero di Natale di piazza Tasso e delle luminarie artistiche. La tradizionale cerimonia che avrebbe illuminato la città della Costiera con le luci d'autore era in programma per le ore 18 di ieri pomeriggio. Ma prima dell'orario stabilito è arrivato il dietrofront.

«I tragici fatti di Ischia e il loro tributo di vittime, insieme agli episodi di dissesto idrogeologico avvenuti in queste ore sul nostro territorio, impongono un momento di silenzio e di riflessione che non può, evidentemente, conciliarsi con un clima di gioia e di festa come l’accensione delle luminarie natalizie - ha annunciato il sindaco Massimo Coppola - L’evento, previsto è quindi rinviato a lunedì 28 novembre, alle ore 17, con il programmato appuntamento sotto l’albero di Natale in piazza Tasso, con i nostri bambini».