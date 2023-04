Casandrino, sciolto il consiglio comunale con le dimissioni di 11 consiglieri

Fine dell’amministrazione comunale di Casandrino. A decretarla sono state le dimissioni di undici consiglieri, protocollate questa mattina: «ritenuta l'attuale compagine amministrativa non più rispondente ai bisogni ed alle necessità della città di Casandrino, essendo venuto meno il rapporto di fiducia con il sindaco, rassegnano le proprie dimissioni contestuali dalla carica di Consiglieri Comunali».

Il documento è stato firmato da Salvatore Picardi, Filomena Pezzella, Daniele D’Ettore, Antonella Tintore, Anna Galdieri, Eleonora Russo, Antonio Auletta, Rosa Chianese, Angelo Chianese, Giuseppe Salzano, Antonio Tauletta.

Su sedici consiglieri comunali, ben undici hanno sottoscritto l’atto. Solo in cinque sono rimasti fedeli all’ormai ex primo cittadino Rosa Marrazzo. Ora si attende l’arrivo del commissario prefettizio. Intanto, qualcuno già parla della formazione dei nuovi schieramenti anche se i tempi sono lunghi per la prossima apertura dei seggi.